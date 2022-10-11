Kaza sonrasında kaçmak istedi, esnaftan dayak yedi

Olay, dün 17.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre bir sürücü, yol kenarında yürüyen anne ve kızına çarptı. Kaza sonrasında durmayarak yoluna devam etmek isteyen sürücü, çevredeki esnaf tarafından aracından indirildi. Vatandaşların uyarılarına tepki gösteren sürücü; anne ve esnaf tarafından tekme tokat dövüldü. Hırsını alamayan bir vatandaş ise yayalara çarpan aracın camını yumruklarken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli



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