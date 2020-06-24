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Kaza yapan Alişan, ailesiyle birlikte hastaneye gitti

Kaza yapan Alişan, ailesiyle birlikte hastaneye gitti
Kaza yapan Alişan, ailesiyle birlikte hastaneye gitti

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde kaza yapan Alişan ve ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığında ifade verdikten sonra Manisa’daki özel bir hastaneye geldi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kaza yapan Alişan ve ailesi, Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeye geldi. Burada ifade verdikten sonra Alişan, eşi Buse Varol ve oğulları 2 yaşındaki Burak ile yabancı uyruklu bakıcıları Marianne Villamor Landayan birlikte özel bir araçla Manisa'daki özel bir hastaneye doğru yola çıktı. Alişan ve ailesi jandarma ekipleriyle birlikte konvoy halinde Manisa'daki Özel Grandmedical Hastanesi'ne geldi. Sağlık durumları iyi olan Alişan ve ailesi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye giriş yaptı.

Alişan ve ailesinin hastanedeki kontrolleri sürüyor. Öte yandan Alişan'ın kolunda sargı olduğu dikkat çekti.

Aykut Yeniçağ - Önder Aydın
 

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