Kaza yapan alkollü sürücü ceza yiyeceğini anlayınca polislere direndi

Olay, merkez Yıldırım İlçesine bağlı Duaçınarı Mahallesinde yaşandı. Sercan Y. 34 JK 4271 plakalı aracıyla İzmir Yolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkıp yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibinin gelmesiyle sokak arasına kaçan alkollü sürücü, eline bıçak alıp ekipleri oyaladı. Durum üzerine olay yerine Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı sivil ekipler geldi.

Ahmet Burak Öztürk - Mesut Güleç

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