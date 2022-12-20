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Kaza yapan alkollü sürücü ceza yiyeceğini anlayınca polislere direndi

Kaza yapan alkollü sürücü ceza yiyeceğini anlayınca polislere direndi
Kaza yapan alkollü sürücü ceza yiyeceğini anlayınca polislere direndi

Bursa'da seyir halindeki otomobilin kontrolünü kaybederek trafik levhasına çarpan alkollü sürücü, ceza yememek için polis direndi. Polis ekipleriyle pazarlık yapmaya çalışan sürücü, ekiplerin 1 saatlik çabası sonrasında ikna edildi. Gözaltına altına alınan şahıs 1.78 promil alkollü çıkınca cezadan kurtulamadı.

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Olay, merkez Yıldırım İlçesine bağlı Duaçınarı Mahallesinde yaşandı. Sercan Y. 34 JK 4271 plakalı aracıyla İzmir Yolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkıp yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibinin gelmesiyle sokak arasına kaçan alkollü sürücü, eline bıçak alıp ekipleri oyaladı. Durum üzerine olay yerine Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı sivil ekipler geldi.

Ahmet Burak Öztürk - Mesut Güleç

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