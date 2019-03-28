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Kaza yapan alkollü sürücünün savunması hayrete düşürdü

Kaza yapan alkollü sürücünün savunması hayrete düşürdü
Kaza yapan alkollü sürücünün savunması hayrete düşürdü

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasına karışan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücünün polise verdiği ifadesi hayrete düşürdü.

Alınan bilgiye göre, kaza Atatürk Bulvarı üzeri Sazova Parkı yakınlarında yaşandı. Akşamüstü saatlerinde alkollü olduğu öne sürülen 26 RA 537 plakalı araç sürücüsü Ü.D. (37), virajı dönmek üzereyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yol kenarında bulunan refüje çarparak durdu. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Ü.D. hafif şekilde yaralandı. 

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirmesiyle kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada polis ekipleri de kaza bölgesine gelerek Ü.D.'ye kaza hakkında çeşitli sorular sordu. Alkollü olduğu iddia edilen araç sürücüsü Ü.D., polis ekiplerine “Ben kaza yapmadım, arabayı park ettim. Ambulans gelip beni aldı' dedi. 

Öte yandan sürücü, 112 ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.  

Abdullah Güçlü

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