İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaza yapan araç dört takla attı, içerisindeki kişi emniyetin bahçesine uçtu

Kaza yapan araç dört takla attı, içerisindeki kişi emniyetin bahçesine uçtu
Kaza yapan araç dört takla attı, içerisindeki kişi emniyetin bahçesine uçtu

Dört takla atan aracın içerisinden fırlayan bir kişi İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesine uçtu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza yapan araç dört takla attı, içerisindeki kişi emniyetin bahçesine uçtu - Tıkla İzle

Kaza Tokat-Niksar karayolu İl Emniyet Müdürlüğü önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Celal A. (48) idaresindeki Renault marka 60 AAR 227 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

4 takla atan otomobil, emniyet müdürlüğünün bahçe duvarına çarparak durdu.

Çarpmanın etkisi ile otomobilin arka tarafında bulunan Hatice A. (42) araçtan fırlayarak emniyet müdürlüğünün bahçesine uçtu. Yaklaşık 2 metre yükseklikten bahçeye düşen kadın ağır yaralandı.

Yaralı kadına ilk müdahale düştüğü yerde yapıldı. Yaralı kadın sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ile oğlu Onur A. (20) ise başka bir ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Nurhan İçmez
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.