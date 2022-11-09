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Kaza yapan araçlara çarpmamak için bariyerlere daldı: 2'si çocuk 5 yaralı

Kaza yapan araçlara çarpmamak için bariyerlere daldı: 2'si çocuk 5 yaralı
Kaza yapan araçlara çarpmamak için bariyerlere daldı: 2'si çocuk 5 yaralı

Kırıkkale'de kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapan hafif ticari araç sürücüsü, bariyerlere çarptı. Kazada aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim A. idaresindeki 06 CEU 691 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Orhan A. yönetimindeki 06 BVB 108 plakalı tır ile çarpıştı. Aynı yönden gelen Oğuz K. idaresindeki 29 DC 320 hafif ticari araç ile kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Oğuz K. (33) ile aynı araçta bulunan Betül K. (25), Güner K. (52), Ömer K. (7) ve Hamza K. (5) yaralandı.

Hasan Ay

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