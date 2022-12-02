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Kaza yapan kamyon alev aldı

Kaza yapan kamyon alev aldı
Kaza yapan kamyon alev aldı

Mut - Ermenek yolu üzerinde kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, yoldan çıkan kamyon alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Kaza yapan kamyon alev aldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Mut-Ermenek yolu 45. kilometresi üzerinde yağmurun da etkisiyle, 60 RD 693 plakalı kamyon sürücüsü Mustafa Ağalday'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Yoldan çıkan kamyonun kupa kısmında başlayan yangın, kısa sürede dorse kısmına sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

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