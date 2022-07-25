Kaza yapan kamyonet karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı: 4'ü ağır 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Aksaray karayolu Organize Sanayi mevkiinde R.K.'nin kullandığı 50 AP 115 plakalı kamyonet ile M.U.'nun kullandığı 38 ACC 582 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle karşı şeride geçen kamyonet, karşı yönden gelen H.K. idaresindeki 01 DLR 95 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada N.E.K. (12), I.E.K. (6), N.K. (36), kamyonet sürücüsü R.K. ve H.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekipler tarafından yol üzerinde güvenlik önlemi alınarak, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayı anlatan sürücü, "Aksaray istikametinden Nevşehir-Kayseri istikametine giderken araçların birbirine çarptığını gördüm. O sırada kamyonet orta refüjden atlayarak üzerime geldi" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Asım Çapacı