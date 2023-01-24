Kaza yapan kamyonun kasasındaki işçiler yola savruldu: 3 yaralı

Meksika'da hatalı şerit değiştiren kamyonun, bir otomobile çarpması sonucu, kamyonun kasasında bulunan 2 işçi yola savruldu. Kamyonun çarptığı otomobil ise direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle, refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada, otomobil şoförü dahil 3 kişi yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyondan düşen temizlik işçilerinin hafif şekilde, otomobil sürücüsünün ise ciddi şekilde yaralandığını aktardı.
Kaza anına ait görüntüler ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.
Saim Sevinç
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