Kaza yapan kocasını öldü sanıp ambulansın peşine koştu

Edinilen bilgilere göre olay, dün öğle saatlerinde Erzurum Şehir Hastanesi önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Şehir Hastanesi istikametinden gelen 25 LU 174 plakalı aracın sürücüsü H.K., kavşaktan sola dönmek istediği sırada Yıldızkent istikametinden Şehir Hastanesi istikametine giden M.K. yönetimindeki 34 KB 9646 plakalı araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 34 KB 9646 plakalı araçtaki M.K., Ş.K., U.K.(7), Z.K.(2) ve 25 LU 174 plakalı araçtaki H.K. hafif şekilde yaralandı.



Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada H.K.'nın kaza yaptığını gören eşi ise kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koşmaya başladı. Ambulansın penceresinden eşinin iyi olduğunu gören kadın güçlükle sakinleşti.

Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Öte yandan kavşağın çevresinde bulunan iş yerleri sahipleri ise olay yerinden çok fazla kaza olduğunu bu yüzden kavşağa trafik ışıkları yapılmasını istediklerini söylediler.



Sefa Tetik - Çağrı Korkmaz

