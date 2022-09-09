Kaza yapan metrobüsler kaldırıldı, seferler normale döndü

Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında saat 18.30 sıralarında iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 42 kişi yaralanmıştı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri durmuş, vatandaşlar ise metrobüs güzergahında yürümeye başlamıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından kaza yapan metrobüsler olay yerinden kaldırıldı. Metrobüs güzergahında yürüyen vatandaşların da güzergahtan çıkarılmasıyla birlikte metrobüs seferleri tekrardan başlatıldı.

Ensar Kıranlıoğlu - Veysel Ensar Gökçegözog - Furkan Tan