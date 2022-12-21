Kaza yapan milyonluk otomobil yanarak küle döndü

Olay saat 23.45 sıralarında Kadıköy Taşköprü Caddesi köprüaltı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Doğukan T. hakimiyetindeki 34 FTN 475 plakalı Mercedes Maybach markalı ve milyon TL değerinde olan lüks otomobil kontrolden çıkarak yol ayrımında bulunan direğe çarptı. Lüks otomobilden kaza sonrası dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilden çıkan dumanlar kısa sürede yerini alevlere teslim etti. Alev alev yanan milyonluk otomobil kullanılmaz hale geldi.

Sürücü Doğukan T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri ise yaralı sürücü Doğukan T. yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Meydana gelen kazadan dolayı cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yanan araç çekici yardımı ile yoldan kaldırıldıktan sonra trafik tekrardan eski haline döndü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Onur Hamzaoğlu



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