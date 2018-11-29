Kaza yapan motosiklet sürücüsü, 'Anam babam beni bırakma Tayir' dedi

Kaza, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı İller Bankası kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berke P. kullandığı 34 UA 0397 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Berke P. motosikletiyle beraber metrelerce sürüklendi. Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine olayı bildirdi.
Motosiklet sürücüsü Berke P. ambulansa bindirildiği sırada kaza yerinde bulunan arkadaşına, "Anam babam beni bırakma Tayir" diye seslendi. Berke P. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Süleyman Cenk İdaye