Kaza yapan motosikletli genç, 'Başlarım canıma, motosiklet dağıldı'

Kaza, önceki gün Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir şekilde cadde üzerinden gelen motosiklet ise ters yönden gelen binek araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken araçlarda büyük hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar motosiklet sürücüsü gencin yardımına koştu. Motosiklet sürücüsü genç ise ehliyetinin olmamasını bahane ederek, polis ve yardım çağrılmasını istemedi.

"Başlarım canıma, motosiklet dağıldı"

Kaza sonrası yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsü gence vatandaşların yardım etme talepleri yer alırken vatandaşlardan birisinin "senin canından daha değerli değil" sözüne gencin, " Başlarım canıma ağabey, motor dağıldı"dedi.

Murat Delice