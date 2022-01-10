Kaza yapan otobüs köprüde askıda kaldı:2 hafif yaralı

Kaza, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde D-400 Karayolunda meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Antalya-Kahramanmaraş seferini yapan F.G. idaresindeki 43 ZE 532 plakalı yolcu otobüsü,dere üzerindeki köprüde sağanak yağış nedeniyle kayarak bariyerleri kırıp elektrik trafosuna çarparak köprüde asılı kaldı.Kaza da 2 yolcu hafif yaralandı. Askıda kalan otobüsün dereye uçmaması büyük bir faciayı önledi.Yaralılara olay yerine gelen ambulansla müdahale edildi.

Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme yapmasının ardından araç çekici yardımcıyla kurtarıldı.

Hüseyin Yıldız

