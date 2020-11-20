Kaza yapan otomobil dükkana girdi: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Küçükali Mahallesi doğuş Caddesi üzerinde 38 US 911 plakalı Daewoo plakalı otomobil ile 38 FE 684 plakalı Seat marka otomobil çarpıştı. Kaza çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri savrularak dükkana girdi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçlardan çıkarılan 6 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobiller, polisin incelemelerinin ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Turan Bulut - Ali Göç

