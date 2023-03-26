Kaza yapan otomobil parçalandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kulu-Konya karayolu ilçe merkezi Konya istikameti çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Konya istikametine seyir halinde olan Devran Kavaklı (22) idaresindeki 42 M 0892 plakalı Tofaş marka otomobil ile aynı istikamette seyreden Fatih G. yönetimindeki 06 MGP 09 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 42 M 0892 plakalı otomobil parçalanarak hurdaya dönerken, 06 MGP 09 plakalı otomobil yol kenarında bulunan bir vatandaşın bahçesine düştü. Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Devran Kavaklı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer Keleş



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