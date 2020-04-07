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Kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Denizli’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aracında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtarabildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Pamukkake ilçesi Ulus Caddesi üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde aşırı yağışın etkisiyle Sefer D. idaresindeki 65 AS 034 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 20 VE 843 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Sefer D., otomobilde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü sıkıştığı otomobilinden itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Dursun'un hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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