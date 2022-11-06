Kaza yapan sürücü çılgına döndü, aracına zarar verdi

İddiaya göre, İbo Osman Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı otomobil ile dolmuş çarpıştı. Kazada yaralanan bir çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası çılgına dönen otomobil sürücüsü kadın aracına zarar verdi. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Genç kadın güçlükle sakinleştirildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fatih Keçe - Mehmet Sancakzade

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