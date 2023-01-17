Kaza yapan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı

Olay saat 13.00 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Yılmaz 01 ADS 845 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti, ardından bariyerlere çarpıp takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın içerisinden kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenilen Yılmaz'ın burnu bile kanamadı. Kazanın ardından şok geçiren Yılmaz, aracının yanında gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, tedbir amaçlı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Takla atan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Batuhan Altınbaş

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