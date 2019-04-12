Kaza yapan sürücüye yardım etmek isterken canından oluyordu

Olay, dün Sancaktepe - Ortadağ bağlantı yolu Kartal istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Serhat zengin yönetimindeki araç, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kayarak bariyerlere çarptı. Yoldaki EDS görevlileri kazayı fark ederek, yardım etmek amacıyla aracın yanına gittiler. Sürücü ile EDS görevlileri aracı emniyet şeridine çekip yola reflektör koyarak trafik güvenliğini sağladı.

O sırada yolda aracıyla seyir halinde olan Çağatay Çil, yolun kenarında duran araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle EDS görevlisi Cem Şen yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan araçlar da çekici yardımıyla yoldan çekilirken, araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Halit Arslan