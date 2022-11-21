Kaza yapan tiyatrocuların son tiyatro gösterisindeki görüntüleri güvenlik kamerasında

Amasya'da 3 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı kazaya karışan minibüsteki tiyatrocuların, oyundan önceki ve sonraki son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, oyuncuların ve tiyatro ekibinin araçtan inerek tiyatro salonuna gitmeleri görülüyor. Oyuncular tiyatro gösterisinin ardından salondan ayrılarak minibüse biniyor.
Muhammed Muttalip Yalçın
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