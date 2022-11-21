İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaza yapan tiyatrocuların son tiyatro gösterisindeki görüntüleri güvenlik kamerasında

Kaza yapan tiyatrocuların son tiyatro gösterisindeki görüntüleri güvenlik kamerasında
Kaza yapan tiyatrocuların son tiyatro gösterisindeki görüntüleri güvenlik kamerasında

Amasya'da meydana gelen trafik kazasına karışan tiyatro ekibinin, kazadan önce Çorum'da sahneledikleri oyun için salona girme ve çıkma görüntüleri kameraya yansıdı.

Kaza yapan tiyatrocuların son tiyatro gösterisindeki görüntüleri güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Amasya'da 3 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı kazaya karışan minibüsteki tiyatrocuların, oyundan önceki ve sonraki son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, oyuncuların ve tiyatro ekibinin araçtan inerek tiyatro salonuna gitmeleri görülüyor. Oyuncular tiyatro gösterisinin ardından salondan ayrılarak minibüse biniyor.

Muhammed Muttalip Yalçın

İLGİLİ HABER
Amasyadaki feci kazaya karışan tiyatrocuların son tiyatro gösterisinin görüntüleri ortaya çıktı Amasya’daki feci kazaya karışan tiyatrocuların son tiyatro gösterisinin görüntüleri ortaya çıktı
İLGİLİ HABER
Amasyadaki feci kazaya karışan tiyatrocuların kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Amasya’daki feci kazaya karışan tiyatrocuların kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
İLGİLİ HABER
Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 8 yaralı Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 8 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.