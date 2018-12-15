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Kaza yapan trenin vagonlarının içi böyle görüntülendi

Kaza yapan trenin vagonlarının içi böyle görüntülendi
Kaza yapan trenin vagonlarının içi böyle görüntülendi

Ankara'da kaza yapan trenin vagonlarının içi görüntülendi. Vagonlardaki koltukların kazanın etkisiyle paramparça olduğu görüldü.

Kaza yapan trenin vagonlarının içi böyle görüntülendi - Foto Galeri
Kaza yapan trenin vagonlarının içi böyle görüntülendi - Tıkla İzle

Öte yandan, enkaz tamamen kaldırılırken, ray ve elektrik sisteminde meydana gelen arıza onarıldı. Banliyö seferlerinin akşam saatlerinde başlatılması bekleniyor. 

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), perşembe günü saat 06.36'da Marşandiz istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpışmıştı. Kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş, 92 kişi ise yaralanmıştı. 24 saat kesintisiz çalışan TCDD ekipleri, Marşandiz istasyonundaki enkazı 2 günde kaldırdı. Raylarda meydana gelen hasar da sabah saatlerinde tamamen onarıldı. Ekiplerin, elektrik sistemindeki arızayı onarma çalışmaları ise devam ediyor. Banliyö seferlerinin akşam saatlerinde başlatılması bekleniyor.

Gözaltındaki 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor 

Öte yandan, kaza sonrası gözaltına alınan kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru O.Y. ve tren hareket memuru S.Y.'nin emniyetteki sorguları devam ediyor. Şüphelilerin birkaç gün içinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.  

Abdullah Sarica - Ömer Çetin - Emre Yüzügüldü
 

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