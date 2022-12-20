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Kaza yaptı, alkollü olunca kaçmaya çalıştı

Kaza yaptı, alkollü olunca kaçmaya çalıştı
Kaza yaptı, alkollü olunca kaçmaya çalıştı

Karabük’te otomobili ile kaza yapan sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücünün yapılan kontrollerde ise 1.57 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, kent merkezinde Eski Balık Pazar'ı Kavşağında meydana geldi. F. Ç. idaresindeki 78 AAU 301 plakalı otomobili ile kaldırıma çıkarak alt geçidin korkuluk demirlerine çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen baba S.Ç polislere zorluk çıkararak oğlu F.Ç'nin olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada olay yerinden koşarak kaçmaya çalışan sürücü kovalamacının ardından yakalanarak, karakola getirildi. Karakolda alkol testi yapılan sürücü F.Ç'nin 1.57 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yasin Erdem

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