Kaza yaptı, aracı yol ortasında bırakıp kaçtı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ada Mahallesi Barış Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 57 ABH 493 plakalı otomobil sürücüsü seyir halindeyken önce yol kenarındaki çöp konteynerine ve ardından park halindeki 57 AAF 894 plakalı otomobil ile 57 AAL 715 plakalı ticari minibüse çarptı. Kazanın ardından arabasını yol ortasında bırakan sürücü, yürüyerek olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, maddi hasar meydana gelen araç şoförleriyle birlikte tutanak tuttu.

Berkan Şen

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