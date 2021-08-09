İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaza yaptığı motoru olay yerinden kaçırdı

Kaza yaptığı motoru olay yerinden kaçırdı
Kaza yaptığı motoru olay yerinden kaçırdı

Düzce’de motosiklet ile bisiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken, motosikleti bölgeden kaçıran yabancı uyruklu şahıslar polise takıldı.

Kaza yaptığı motoru olay yerinden kaçırdı - Tıkla İzle

Kaza, Düzce Cedidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayrak Caddesi'nden Mimar Sinan Caddesi istikametine dönmek isteyen Hüseyin D. (72), Mimar Sinan Caddesi'nden Bayrak Caddesi'ne giriş yapmaya çalışan yabancı uyruklu Feras Altara'nın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın ardından yabancı uyruklu şahsın arkadaşı motosikleti bölgeden kaçırdı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil sağlık ekipleri yaralı Hüseyin D.'yi olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Bu esnada bölgeye gelen polis ekipleri motosiklet sürücüsüne motosikletin nerede olduğunu sorunca arkadaşının motoru alıp gittiğini söyledi. Sürücü ile birlikte motosiklet saklandığı yerden çıkartılarak, muayene, sigorta ve plakasız olduğu tespit edilince motosiklet yediemin otoparkına çekildi.

Sürücüye ise evrak eksikliğinden dolayı cezai işlem uygulandı. Yaralı Hüseyin D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasında saniye saniye görüntülendi. Emniyet kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Enes Bektaş-Ali Yıldız
 

İLGİLİ HABER
Balıkesirde otoyolda kaza: 1 ölü, 7 yaralı Balıkesir'de otoyolda kaza: 1 ölü, 7 yaralı
İLGİLİ HABER
Otobüs kazasında ölen gurbetçi anne ve 2 çocuğu toprağa verildi Otobüs kazasında ölen gurbetçi anne ve 2 çocuğu toprağa verildi
İLGİLİ HABER
Tekirdağda feci kaza: 2 ölü, 1i ağır 4 yaralı Tekirdağ’da feci kaza: 2 ölü, 1’i ağır 4 yaralı
İLGİLİ HABER
Tekirdağda 3 kişin öldüğü korkunç kaza kamerada Tekirdağ’da 3 kişin öldüğü korkunç kaza kamerada
İLGİLİ HABER
Türbe ziyareti dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var Türbe ziyareti dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.