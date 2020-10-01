Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaza, geçtiğimiz gün Denizli'nin Tavas ilçesi, Karahisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efkan Zengin idaresindeki 45 YZ 520 plakalı kamyon, tali yoldan çıkan Muhammet Mehmet Çiyancı idaresindeki 20 HU 126 plakalı hafif ticari araca çarmış, sürücü Çiyancı ve beraberindekiler araçta sıkışmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Denizli Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde çalıştıkları ve görevden dönerken kaza yaptıkları öğrenilen yaralılardan 61 yaşındaki Mehmet İhsan Dağdeviren sabah saatlerinde hayatını kaybetmesinin ardından 22 yaşındaki Celal Kurun'da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Serdar Uzkaya

