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Kazada ağır yaralanan genç yaşama tutunamadı

Kazada ağır yaralanan genç yaşama tutunamadı
Kazada ağır yaralanan genç yaşama tutunamadı

Denizli’nin Honaz ilçesinde 2 gün önce geçirdiği kazada ağır yaralanan genç, hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara-Denizli Karayolu Kocabaş mevkisinde meydana geldi. Çardak istikametinden Denizli istikametine 20 V 1438 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Ali Kemal Türk, cezaevi yakınlarında önünde seyreden 20 H 3020 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak yol kenarına uçtu. Kamyonun ise arka sağ tekerleği yerinden koptu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri titiz bir çalışma sonrası otomobil sürücüsü Ali Kemal Türk'ü ağır yaralı bir şekilde araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, sürücüyü ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi. Kamyonda ise maddi hasar oluştu. 38 yaşındaki otomobil sürücüsü Ali Kemal Türk, bir gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Ancak Türk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Caner Eşme-Serdar Uzkaya

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