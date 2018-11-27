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Kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu
Kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

İzmir’in Gaziemir ilçesinde görevini yaptığı sırada bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, 19 Kasım akşam saatlerinde İzmir-Aydın Karayolu Adnan Menderes Havalimanı yakınındaki bir kapama noktasında görev yapan polis memuru Buket Keleş'e, yolun karşısına geçmek istediği sırada İzmir'den Torbalı yönüne giden S.A. (28) yönetimindeki 43 DA 218 plakalı panelvan araç çarpmıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan Keleş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan Keleş, yaklaşık 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Halil İbrahim Karabıyık
 

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