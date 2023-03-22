Kazada ağır yaralanıp 1 hafta yoğun bakımda kaldı, izlediği görüntüler ile bir kez daha yıkıldı

Kaza, 24 Ocak gecesi saat 22.34 sıralarında Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; pide ustası Bilal Şişik, evine gitmek üzere iş yerinden arkadaşı Yusuf Kılıç'ı da yanına alarak motosikletle yola çıktı. Gazi Bulvarı istikametine doğru hareket halinde olan Bilal Şişik'in kontrolünde olan motosiklete arkadan hızla gelen otomobil çarptı. İddiaya göre otomobil sürücüsü kaza sonrasında olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından yaklaşık 60 metre sürüklenerek baygınlık geçiren Şişik ve arkadaşı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza raporunda da F.Y.'nin 1,6 ile 2 promil arasında alkollü olduğu yer aldı

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kamera kayıtlarından motora çarpan kişinin 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni F.Y. olduğu belirlendi. Evinde gözaltına alınan F.Y., ilk ifadesinde suçunu kabul etti. Kaza raporunda da F.Y.'nin 1,6 ile 2 promil arasında alkollü olduğu yer aldı. Bilal Şişik'in ise yapılan incelemesinde yüzünde, kollarında ve vücudunun farklı bölgelerinde kırık tespit edildi. Özel bir hastanede 1 hafta yoğun bakımda kalan Şişik, taburcu edilerek evine gönderildi.

Gözaltına alınan F.Y. hakkında savcılık tarafından tedbir maksatlı mahkeme tarihine kadar ev hapsi kararı verildi. Sosyal medya fenomeni bu yasağa uymayarak dışarı çıkıp sosyal medya hesabından görüntü paylaştı. Polis ekipleri tarafından 28 Ocak günü F.Y.'nin alınan karara uymadığı yönünde tutanak tutuldu.

"Ben yoğun bakımda tedavi görürken dışarıda canlı yayın yapıyor"

Yaşananlara adeta isyan neden Bilal Şişik, "Dükkanımı kapatmış, evime gidiyordum. Arkamdan çok hızlı bir şekilde gelen otomobil bana vurarak kaçtı. Ben ve arkadaşım 1 hafta yoğun bakımda kaldık. Ailem ile zor bir süreç atlattık. 20 gün iş yerim kapalı kaldı, ben ölümden döndüm. Psikolojim de bozuldu. Bana vuran arkadaş sosyal medyasından sürekli ‘Bana kimse bir şey yapamaz' dercesine paylaşımlar yapıyor. Bizim kimseye zararımız yok. Bu arkadaşa ev hapsi verildi, ben yoğun bakımda tedavi görürken dışarıda canlı yayın yapıyor. Dalga geçiyor, elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Üzülüyorum, ev hapsi almasına rağmen dışarıda geziyor. Ben adalete güveniyorum, başkasının canı yanmasın. Tek istediğim budur. Ben bu kazada ölebilirdim" dedi.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir

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