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Kazada ağır yaralı sürücü hastanede hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralı sürücü hastanede hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralı sürücü hastanede hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü veteriner hekim Mehmet Ali Yıldız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetti.

Kaza bugün D-400 karayolu Yukarikocayatak Kavşağında meydana geldi. Edinilmen bilgiye göre, Mehmet Ali Yıldız'ın kullandığı 07 ANZ 81 Plakalı otomobil ile Ömer Bülent B. yönetimindeki 60 TS 075 plakalı yolcu otobüsü kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mehmet Ali Yıldız olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Serik Devlet Hastanesine götürüldü. Mehmet Ali Yıldız burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Veteriner hekim Yıldız'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. 47 yaşındaki Yıldız'ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otobüs şoförü gözaltına alındı.

Mehmet Demirci
 

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