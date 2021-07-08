Kazada bahçeye düşen otomobil erik ağacında asılı kaldı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Yeni Mahalle Ahmet Baran Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Esat Ö. idaresindeki 26 AEG 158 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet K. idaresindeki 06 JJ 520 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki demir bariyerleri yıkarak bahçeye düştü. Erik ağacının üzerine düşen otomobilin motor kısmı yere değerken, geri kalan kısmı ise erik ağacında asılı kaldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kendi çabalarıyla otomobilden çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın hemen ardından olay yerini terk ettiği öne sürülen diğer aracın sürücüsü ise, bir süre sonra başka bir araçla olay yerine geri geldi. Bu sırada araçların çarpışması esnasında büyük bir tehlike atlatan bir vatandaş, hafif ticari aracın sürücüsünün kardeşiyle kısa süreli bir tartışma yaşadı. Polis ekiplerinin gelmesiyle cadde trafiğe kapatılırken, ağaçta asılı kalan otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.



Ömer Keleş

