Kazada hayatını kaybeden genç kurye toprağa verildi

Kaza, Anadolu Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen ilgiye göre, Metehan Çakır (20) yönetimindeki 32 PR 336 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 ACR 676 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Veli Metahan Çakır ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Veli Metahan Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ali Serkan Aygün



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