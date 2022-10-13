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Kazada hayatını kaybeden genç kurye toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden genç kurye toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden genç kurye toprağa verildi

Isparta’da dün akşam kamyonet ve motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden motosikletli kurye Veli Metehan Çakır, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Anadolu Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen ilgiye göre, Metehan Çakır (20) yönetimindeki 32 PR 336 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 ACR 676 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Veli Metahan Çakır ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Veli Metahan Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ali Serkan Aygün
 

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