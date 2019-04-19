Kazada ölen genç kadının annesinin feryadı yürek burktu

Kaza, ocak ayında merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Zeynep Tuğçe Deniz Çelik (32) bir yıllık eşi Yasin Çelik (35) ile iş çıkışı buluşup, alışveriş merkezine gitti. Sinemaya giden çift, bir süre sonra evlerine gitmek için kaldırımda taksi beklemeye başladı.

Bu esnada Orçun Türker'in (31) kullandığı 16 JOT 88 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak, Zeynep Tuğçe Deniz Çelik'e çarptı. Bir otomobil firmasında genel müdür asistanı olan Çelik, kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Orçun Türker, sevk edildiği Bursa 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilgisayar Mühendisi Orçun Türker hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına sanık avukatı ile müştekiler baba Mehmet Yaşar Deniz (57), anne Azize Gül Deniz (58), eşini kaybeden Yasin Çelik ve avukatları Esat Söğütlü katıldı. Olay günü arkadaşıyla Mudanya'dan döndüklerini belirten Orçun Türker, "Mudanya'da mesai arkadaşlarımızla beraber yemek yedik. Aracımla Bursa'ya dönerken, AVM önünde bir aracın sıkıştırması sonucu orta şeride geçtim. Hızım 90 kilometre civarındaydı. Kaymaya başladım. Aracımın nasıl döndüğünü ve durağa çarptığını hatırlamıyorum. Araçtan yanımdaki arkadaşımla çıktık. Beş dakika sonra sesleri duyunca hemen ambulansı aradım. Pişmanım. Ailenin acısını anlıyorum. Ailem ellerinden geleni yapacaktır" dedi.

Kızı Zeynep Tuğçe Deniz Çelik'i kaybetmenin acısını yaşayan anne Azize Gül Deniz, kızına doyamadan toprak olduğunu söyleyerek, "Benim gül gibi fidanım toprak oldu. Allah aynı acıyı sana da yaşatsın. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Ne olursa olsun kızım geri gelmeyecek. Başka canlar yanmasın" dedi. Baba Mehmet Yaşar Deniz de sanığın cezalandırılmasını istedi.

Olay gecesi eşiyle birlikte sinemaya gittiklerini söyleyen Yasin Çelik ise, "Eşimle çıktık, otobüs durağının önüne gelip araç bekleyeme başladık. Eşimle sohbet ederken bir aracın yan yatarak üzerimize geldiğini fark ettik. Ancak kaçamadık. Otobüs durağının arkasına düştük. Gözümü hastanede açtım. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Avukat Esat Söğütlü, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı, dosyada bütün delillerin toplandığını, müvekkilinin adli kontrol veya belirlenecek kefaletle tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Derya Evren