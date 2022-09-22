Kazada ölen sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi servis taşımacılığını yaptığı tekstil firmasının işçilerini almak için, şehir merkezine giden Hamza Oruç (62) idaresindeki 68 S 0543 plakalı Temsa marka minibüs yokuştan indiği esnada sürücüsünün kalp krizi geçirmesi ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine düştü.

Yasin Can - Yavuz Akkan



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