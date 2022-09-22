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Kazada ölen sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

Kazada ölen sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı
Kazada ölen sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

Aksaray'da sürücüsünün rampadan inerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada camdan bahçeye fırlayan sürücü hayatını kaybederken, kazanın sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesinden dolayı yaşandığı ortaya çıktı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi servis taşımacılığını yaptığı tekstil firmasının işçilerini almak için, şehir merkezine giden Hamza Oruç (62) idaresindeki 68 S 0543 plakalı Temsa marka minibüs yokuştan indiği esnada sürücüsünün kalp krizi geçirmesi ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine düştü.

Yasin Can - Yavuz Akkan
 

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