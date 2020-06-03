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Kazada otomobil ikiye bölündü: 2'si ağır 5 yaralı

Kazada otomobil ikiye bölündü: 2'si ağır 5 yaralı
Kazada otomobil ikiye bölündü: 2'si ağır 5 yaralı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobillerden biri ikiye bölünürken, kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı Türkiş Kavşağı'nda saat 00.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Günay (21) idaresindeki 55 PS 556 plakalı otomobil ile Erkan Vurgun (29) yönetimindeki 55 HY 249 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada çarpışmanın şiddetiyle 55 HY 249 plakalı otomobil ikiye bölündü. Kazada araç sürücüleri Oğuzhan Günay ve Erkan Vurgun ile Anıl Koldere (22), Mustafa Furkan Bayraktar (23) ve Tarık Kamsız (34) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İkiye bölünen aracın sürüsü Erkan Vurgun'un Samsun'un Ladik ilçesinde muhtar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu, aynı araçta bulunan Tarık Kamsız'ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

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