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Kazada otomobil yokuştan aşağı savrularak bina duvarına çarptı

Kazada otomobil yokuştan aşağı savrularak bina duvarına çarptı
Kazada otomobil yokuştan aşağı savrularak bina duvarına çarptı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde dörtyol üzerinde iki otomobilin çarpışması neticesinde otomobillerden biri yokuş aşağı savrulup bina duvarına çarparak durabildi. Bir kişinin yaralandığı kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada otomobil yokuştan aşağı savrularak bina duvarına çarptı - Tıkla İzle

Kaza, Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi Karabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuştan yukarı doğru seyreden S.A. idaresindeki 34 FJC 324 plakalı otomobil ile sağdan seyreden H.A. idaresindeki 03 AAZ 025 plakalı Fiat marka otomobil dörtyol üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın neticesinde 34 FJC 324 plakalı otomobil, çıktığı yokuştan aşağı doğru savrularak sokak üzerindeki binanın merdiven korkuluklarına ve duvarına çarparak durabildi. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese geldi. Binaya çarpan otomobilin sürücüsü S.A.'nın yaralı olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan S.A., hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kazanın meydana geldiği an, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki otomobilin dörtyol üzerinde çarpıştığı, otomobillerden birinin çarpışmadan sonra geri geri savrularak bina duvarına çarptığı ve sokakta oynayan çocukların kazadan korkarak uzaklaştıkları görüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Emrah Dursun

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