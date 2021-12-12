Kazada savrulan araç istinat duvarını yıkıp evin bahçesine girdi

Kaza, Bolvadin ilçesi Süleymaniye Mahallesi Osmanlı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., idaresindeki 03 AAD 622 plakalı otomobil ile E.G.'nin kullandığı 16 DV 983 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolsüz 4 yolda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç önce kaldırıma çıktı ardından bir evin istinat duvarını yıkarak bahçesine girdi. Kazanın ardından büyük bir panik yaşanırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ev 112 Acil servis ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan 2 aracın sürücüsünü de ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza esnasında yolun boş olması ve hafif ticari aracın girdiği bahçede kimsenin olmaması ise facianın önüne geçti.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Onur Dal

