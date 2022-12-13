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Kazada savrulan otomobil ağaca çarparak durabildi

Kazada savrulan otomobil ağaca çarparak durabildi
Kazada savrulan otomobil ağaca çarparak durabildi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tırla çarpışarak savrulan otomobil refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 66 AAC 057 plakalı otomobil ile 38 AFV 259 plakalı tır kaza yaptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, ters dönerek refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eren Kan

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