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Kazada yaralanan 2 kişiyi köylüler donmaktan kurtardı

Kazada yaralanan 2 kişiyi köylüler donmaktan kurtardı
Kazada yaralanan 2 kişiyi köylüler donmaktan kurtardı

Batman'ın Sason ilçesinde pikap, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 2 kişiyi donmaktan köylüler kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sason ilçesi Sarıyayla köyü yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsünün isminin öğrenilmediği pikap, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Uçurumdan yaklaşık 1 kilometre yuvarlanan araçta bulunan 2 kişi camdan fırlayarak yaralandı. Kazayı fark eden köylüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber veridi.

Olay yerine ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri donmak üzere olan 2 yaralıyı önce sıcak tuttu ardından ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları ağır olan yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

 

Osman Arslan-Ekrem Aktaş

 

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