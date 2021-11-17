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Kazada yaralanan anne ve bebeğinin buluşma anı duygulandırdı

Kazada yaralanan anne ve bebeğinin buluşma anı duygulandırdı
Kazada yaralanan anne ve bebeğinin buluşma anı duygulandırdı

Hatay’ın Belen ilçesinde yaşanan trafik kazasında devrilen araçtan yaralı kurtarılan anne ve bebeğin buluşma anı duygulu anlar yaşattı.

Kazada yaralanan anne ve bebeğinin buluşma anı duygulandırdı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Sarımazı Mahallesi Belen-İskenderun yolunda meydana geldi. Tunahan Mandal idaresindeki 31 AGL 238 plakalı otomobil ile Tansu Kiremitçi yönetimindeki 34 BGJ 112 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden Tunahan, Sıdıka ve 6 aylık Kerem bebek devrilen arabada sıkıştı. Araçta sıkışan anne, bebeği ve sürücü baba çevredeki vatandaşlar ve polisler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldılar. Araçtan önce yaralı bebek çıkartıldı. Ağlayan bebeği vatandaşlar sakinleştirmeye çalışırken, araçtan çıkarılan anne bebeğine sarılarak gözyaşı döktü. O anlarda ise eşi ailesini sakinleştirmeye çalıştı.

Kazayı diğer otomobil sürücüsü hava yastıkları sayesinde yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle Belen İskenderun karayolunda trafik bir süre aksadı. Yaralanan 3 kişi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ahmet Seher
 

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