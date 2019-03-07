Kazada yaralanan çocuğuna yetişmeye çalışırken bir başka kazada öldü

İskele ilçesine bağlı Ziyamet köyü yakınlarında eşinin ve çocuğunun yaralandığını öğrenen anne Asiye Çınar Talay ailesinin yanına gitmek için yola çıktı. Talay, İskele ilçesine bağlı Pamuklu-Kumyalı yolunda bir başka kazaya karıştı. Asiye Çınar Talay'ın içinde bulunduğu otomobil ile Elif Demir'in kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada Talay ve diğer sürücü Elif Demir yaşamını yitirirken, araçlarda bulunun Ali Demir ve Ali Polat da yaralandı.

Ziyamet köyünde yaşanan kazada yaralanan 9 kişinin ise Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yarın akşam verecekleri resepsiyonu, Pamuklu-Kumyalı anayolunda meydana gelen feci kazada iki kadının hayatını kaybetmesi nedeniyle iptal etti. Kazalar sonrası, ülkedeki trafik sorununun ne kadar yakıcı olduğunun bir kez daha yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, trafikle ilgili alınması gereken önlemlerin daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini hatırlattı.