Kazada yaralanan genç, 2 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti

Honaz ilçesinde 11 Şubat 2020'de motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Feyzullah Honazlı (18), dengesini bir anda kaybetmesi üzerine tek taraflı kaza geçirmişti. Kazada ağır yaralanan Honazlı, olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Honazlı, bitkisel hayata geçerek yaşama tutunmaya çalıştı. Bugün sabah saatlerinde Honazlı, doktorların müdahalesini cevapsız bırakarak hayatını kaybetti.

Feyzullah Honazlı'nın cenazesi, Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazından sonra Honaz Mezarlığı'na defnedildi.

Atilla Özer



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