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Kazada yaralanan üniversite öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti

Kazada yaralanan üniversite öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti
Kazada yaralanan üniversite öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti

Karabük'te yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanarak tedavi altına alınan yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye, dün gece 100. Yıl Mahallesi'nde Karabük istikametine giden aday sürücü M.Ö (19) yönetimindeki 78 BZ 562 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Karabük Üniversitesi (KBÜ) Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Iraklı Shkra Sırwan Mustafa Mustafa'ya (19) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 55 metre sürüklenen öğrenci ağır yaralanırken, ambulansla Özel MEDİKAR Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Mustafa, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Rektör Polat'tan başsağlığı mesajı

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, vefat eden Shkar Mustafa için taziye mesajı yayımladı.

Polat, mesajında, şunları kaydetti:

"Karabük'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede tedavisi süren üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Shkar Mustafa'nın tüm müdahalelere rağmen vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrendim. Öğrencimiz merhum Shkar Mustafa'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun."

Ersin Turan
 

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