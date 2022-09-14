Kazada yaralandılar, hastanede taşkınlık çıkartıp güvenlik görevlisini bıçakladılar

Olay, saat 18.45 sıralarında Esenyurt Devlet Hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta motosiklet kazası yapan 3 kişi, kendi imkanlarıyla devlet hastanesine gelerek tedavi olmak istediklerini söyleyip taşkınlık çıkarttı. Bunun üzerine güvenlik görevlileri kaza yapan şahısları sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Yaşanan arbede sırasında kimlik bilgileri öğrenilemeyen şahıs, bir güvenlik görevlisini ekmek bıçağıyla kalbinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Olaya müdahale eden hastane polisi 2 şahsı yakalayarak gözaltına alırken, ağır yaralanan güvenlik görevlisi ameliyata alındı. Güvenlik görevlisinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheli şahsı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Erdal Can İçelli - Şaban Tektaş