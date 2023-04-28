Kazada yola düşen direkten kaçan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, Samsun'un Tekkeköy Selyesi mevkisi Atatürk Bulvarı'nda saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan Ankara'ya giden Muhammet Alınlı idaresindeki 06 BYA 058 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki demir aydınlatma direğine çarptı. Yıkılan direk karşı şeride düştü. Bu sırada önüne düşen direkten kaçan Nazlı Merve Öztürk idaresindeki 56 AEG 91 plakalı otomobil yoldan çıkıp takla atarak buğday tarlasına girdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Nazlı Merve Öztürk ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Muhammer Ay

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