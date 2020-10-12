Kazadan kaçmak isteyen gençler maskesizlikten dolayı ceza yedi

Kaza Nuridoğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Elektrikli bisikletle seyir halinde olan Suriye uyruklu genç, iddiaya göre her hangi bir ışıklanma sistemini yakmayarak yola çıktı. Bisiklet, kadının sürücünün kullandığı otomobile çarptı. Kazada kimse yaralanmazken, kaza sonrası korkarak kaçmak isteyen Suriyeli gençler ile çevredekiler arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşmeden olaya polis müdahale ederek çevredeki vatandaşları sakinleştirdi. Kalabalık grubu dağıtan polis ekipleri, elektrikli bisikletin çalıntı olup olmadığını kontrol etti. Üzerinde kimlik çıkmayan şahıslar elektrikli bisikletin evraklarını gösteremeyince haklarında işlem yapıldı. Elektrikli bisiklet ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polis iki Suriyeli gence maskesiz sokağa çıkmaktan dolayı işlem yaptı.

Seyfettin Aras

