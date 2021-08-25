Kazakistan, aşı olmayan kişilerin hafta sonlarında AVM ve restoranlara girişini yasakladı

Kazakistan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı yeni tedbirler aldı. Ülkede, aşılanmamış kişilerin hafta sonlarında AVM, restoran, ve kafelere girişini yasaklandı. Cumartesi günü yürürlüğe girecek karara göre, hafta sonlarında alışverişe ve restorana telefonuna indirdiği uygulama üzerinden aşı olduğunu göstermesi gerekecek. Aşı olmayanlar ise PCR test yaptırarak negatif test sonucunu ya da son 3 ay içinde Covid-19 atlattığını ibraz etmesi gerekecek.

Öte yandan okulların büyük bir kısmının Mart 2020'den beri kapalı olduğu ülkede gelecek ay okulları yeniden açmayı planlıyor.

İsrail'de aşılı ve negatif testi gösteren ebeveynler, okullara girebilecek

İsrail Eğitim Bakanlığı, korona virüs kapsamında eğitim yıllığına ilişkin yeni kararlar aldı. Bakanlık Yeşil Aşı Pasaportu veya 24 saat önce yapılan negatif korona testi göstermeleri şartıyla ebeveynlerin okuldaki törenler, toplantılar ve veli-öğretmen konferanslara girmelerine izin verdi. Okullarda maske zorunluluğu uygulanacakken kapalı yapılarda 50 kişi, açık alanlarda 100 kişi olarak sınırlandırdı.