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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: 'Uyarı yapılmadan ateş açma emri verdim'

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: 'Uyarı yapılmadan ateş açma emri verdim'
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: 'Uyarı yapılmadan ateş açma emri verdim'

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, akaryakıta yapılan zammın ardından başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen protestolara ilişkin gerçekleştirdiği halka sesleniş konuşmasında, “Uyarı yapılmadan ateş açma emri verdim” dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: 'Uyarı yapılmadan ateş açma emri verdim' - Tıkla İzle

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev, ülkesinde yaşanan olayların ardından yaşananlara ilişkin ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Teröristlere karşı uyarı yapmadan ateş açma emri verdiğini söyleyen Tokayev, “Almatı'ya 20 bin terörist saldırdı” dedi. “Teröristlere” karşı operasyonu sonuna kadar yürüteceklerini ifade eden Tokayev, teslim olmayan teröristlerin ise vurulacağını vurguladı.

Tokayev, ülkede 5 Ocak'ta uygulanmaya başlayan olağanüstü halin, bölgelerde aşamalı olarak kaldırılacağını aktararak vatandaşların barış yoluyla ifade ettikleri taleplerin dinleneceğini bildirdi. Tokayev, ülkede OHAL uygulanmasının ardından bölgede anayasal düzenin sağlandığını sözlerine ekledi.

Bazı bölgelerde internet erişiminin belli bir süre için sağlanması kararı alındığına dikkat çeken Tokayev, internete serbest erişimin iftira ve kışkırtıcı içerikleri yayınlama anlamına gelmediğinin de altını çizdi.

Aliia Raimbekova
 

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