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Kazakistan Cumhurbaşkanı ülkenin başkentinin adının değişmesi ile ilgili kararı imzaladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı ülkenin başkentinin adının değişmesi ile ilgili kararı imzaladı
Kazakistan Cumhurbaşkanı ülkenin başkentinin adının değişmesi ile ilgili kararı imzaladı

Kazakistan’ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev ülkenin başkenti Astana’nın adını’ Nursultan’ olarak değiştirmeyi ön gören kararı imzaladı.

Nusultan Nazarbayev'in Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesinden sonra yerine gelen geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, ülkenin başkenti Astana'nın adını Nursultan olarak değiştirmeyi ön gören kararı imzaladı.

Kazakistan Parlamentosu geçtiğimiz günlerde, ülkenin başkenti Astana'nın adının ‘Nursultan' olarak değiştirilmesi teklifini onaylamıştı. Tokayev tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, “Bizim büyük çağdaş cumhurbaşkanımızın, Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanının adının ölümsüzleştirilmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. Cumhurbaşkanımızdan sonra başkentimiz Nursultan olarak adlandırılmalı" ifadelerini kullanmıştı.  

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